Оже-Альяссім — переможець ATP-250 у Брюсселі
Канадець здобув восьмий титул у кар’єрі, обігравши Легечку
7 хвилин тому
Фото: Getty Images
Канадський тенісист Фелікс Оже-Альяссім (13 АТР) став чемпіоном турніру ATP-250 у Брюсселі (Бельгія).
У фіналі він обіграв чеського тенісиста Іржі Легечку з рахунком 7:6, 6:7, 6:2.
Поєдинок тривав 2 години 34 хвилини. Оже-Альяссім виконав 17 ейсів, допустивши лише одну подвійну помилку, та реалізував два брейк-пойнти з п’яти, тоді як Легечка зробив 10 ейсів, три рази помилився на подачі і не реалізував жодного брейк-пойнта.
Ця перемога стала восьмим титулом у професійній кар’єрі Оже-Альяссіма.
