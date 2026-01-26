Пегула стала самою віковою американкою, яка обіграла діючу чемпіонку одного Шолома
Це досягнення Джесіка встановила на Australian Open-2026
14 хвилин тому
Шоста ракетка світу американська тенісистка Джессіка Пегула в 1/8 турніру Australian Open-2026 з рахунком 6:3, 6:4 обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіз.
Пегула здобула цю перемогу у віці 31 року та 328 днів, що робить її найбільш віковою американкою в епоху Відкритої Ери, яка обіграла діючу володарку титулу в рамках одного турніру Великого шолома у жіночому одиночному розряді.
Раніше це досягнення належало Серені Вільямс. У фіналі Roland Garros-2013 вона обіграла росіянку Марію Шарапову, яка виграла турнір роком раніше. На той момент Вільямс був 31 рік і 243 дні.
Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Австралії-2026 проходить з 18 січня по 1 лютого. Діючими чемпіонами є італієць Яннік Сіннер (АТР, 2) та американка Кіз.
Українка Еліна Світоліна завдяки виходу в чвертьфінал Australian Open-2026 підкорила три важливі досягнення.