Володимир Кириченко

Шоста ракетка світу американська тенісистка Джессіка Пегула в 1/8 турніру Australian Open-2026 з рахунком 6:3, 6:4 обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіз.

Пегула здобула цю перемогу у віці 31 року та 328 днів, що робить її найбільш віковою американкою в епоху Відкритої Ери, яка обіграла діючу володарку титулу в рамках одного турніру Великого шолома у жіночому одиночному розряді.

Раніше це досягнення належало Серені Вільямс. У фіналі Roland Garros-2013 вона обіграла росіянку Марію Шарапову, яка виграла турнір роком раніше. На той момент Вільямс був 31 рік і 243 дні.

31, 328 - Jessica Pegula (31y 328d) has become the oldest American in the Open Era to defeat a reigning Women’s Singles champion at a GS event, surpassing Serena Williams (31y 243d, RG 2013). Flawless.#AusOpen | @AustralianOpen @WTA @JPegula pic.twitter.com/prO6nzOQfc — OptaAce (@OptaAce) January 26, 2026

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Австралії-2026 проходить з 18 січня по 1 лютого. Діючими чемпіонами є італієць Яннік Сіннер (АТР, 2) та американка Кіз.

