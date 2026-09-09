Джессіка втретє поспіль вийшла до півфіналу американського мейджора. Це її 50-та перемога у 2026 році – вона єдина тенісистка, яка цього року досягла цієї позначки.

У чвертьфіналі Пегула з рахунком 3:6, 6:4, 6:3 обіграла свою співвітчизницю Емму Наварро (№27 WTA).

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Для Пегули це четвертий півфінал турнірів Grand Slam у карʼєрі. Усі чотири її півфінали на турнірах Grand Slam припали на хардові корти.

У півфіналі американка зіграє з першою ракеткою світу Аріною Соболенко.

Соболенко веде в особистих зустрічах з рахунком 9:4. Торік вона обіграла Пегулу у півфіналі US Open. У фіналі US Open-2024 Соболенко також перемогла американку.

Джессіка виграла їхню останню зустріч на траві цього року.

Раніше стало відомо, скільки призових заробили Костюк і Світоліна за виступ на US Open-2026.