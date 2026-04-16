Денис Сєдашов

Українська тенісистка Вероніка Подрез (209 WTA) подолала другий раунд ґрунтового турніру серії WTA 250 у Франції. 19-річна українка у трьох сетах обіграла італійку Елізабетту Коччаретто (41 WTA).

Матч тривав 2 години 40 хвилин. У першій партії Подрез змогла відіграти три сетболи суперниці. У вирішальному сеті українка поступалася з рахунком 2:3, проте зуміла перехопити ініціативу та виграти три гейми поспіль.

WTA 250 Руан (Франція). Ґрунт у приміщенніє. 1/8 фіналу

Елізабетта Коччаретто – Вероніка Подрєз – 6:7 (5:7), 6:4, 4:6

За місце у півфіналі Вероніка змагатиметься з британкою Кеті Бултер.

