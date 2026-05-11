Подрез та Стародубцева дізналися суперниць на старті турніру у Парижі
близько 1 години тому
Українські тенісистки Вероніка Подрез (152 WTA) і Юлія Стародубцева (57 WTA) дізналися суперниць, з якими зіграють у першому колі турніру WTA 125 у Парижі.
Вероніка Подрез, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, на старті зустрінеться з американкою Слоун Стівенс (362 WTA).
Юлія Стародубцева у першому раунді протистоятиме австралійці Тайлі Престон (126 WTA).
Матчі відбудуться у вівторок, 12 травня.
