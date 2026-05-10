Світоліна: «Баптіст — небезпечна суперниця, потрібно було показати найкращий теніс»
Українка також розповіла про плани на майбутнє
близько 1 години тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 10) прокоментувала свою впевнену перемогу над Хейлі Баптіст (WTA 25) у другому колі турніру WTA 1000 у Римі.
Під час флеш-інтерв'ю на корті українка зізналася, що особлива атмосфера італійської столиці допомагає їй демонструвати найкращий теніс.
Я дуже рада знову грати на центральному корті. Маю надзвичайно приємні спогади про Рим, адже двічі перемагала на цьому турнірі. Сьогодні я намагалася зарядитися місцевою енергією і задоволена своєю грою. Хейлі — небезпечна суперниця, тож для перемоги потрібно було показати свій максимум.
Окрему увагу тенісистка приділила своїй мотивації на нинішньому етапі кар'єри:
У мені ще багато бойового духу. Я хочу викластися на повну, перш ніж закінчу свою кар'єру. Щоразу, виходячи на корт, намагаюся викладатися на всі сто, щоб здобувати перемоги та радувати вболівальників.
У наступному колі Світоліна зустрінеться з чешкою Ніколою Бартуньковою (LL).
Теніс без білорусі та рф. ITF проігнорувала рекомендації МОК.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05