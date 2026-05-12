Подрез вибила Стівенс і зіграє з Путінцевою на турнірі у Парижі
Українка здобула перемогу у трьох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Вероніка Подрез (WTA 152) успішно подолала перше коло ґрунтового турніру серії WTA 125 у столиці Франції. У напруженому трисетовому поєдинку українка здобула вольову перемогу над американкою Слоан Стівенс (WTA 362).
Вероніка припустилася 16 подвійних помилок при одному ейсі. Проте ключем до успіху стала реалізація брейк-поїнтів — українка використала 7 з 11 шансів на подачі суперниці, віддавши при цьому чотири свої гейми.
WTA 125 Париж (Франція). Ґрунт. 1/16 фіналу
Вероніка Подрез (Україна) [Q] — Слоан Стівенс (США) — 4:6, 6:3, 6:2
У 1/8 фіналу на Подрез чекає серйозне випробування — зустріч із представницею Казахстану Юлією Путінцевою.
