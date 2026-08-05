Подрез завершила виступи на турнірі WTA 125 у Варшаві
Українка програла у двох сетах Бандеккі
Українська тенісистка Вероніка Подрез (139 WTA) припинила боротьбу на хардовому турнірі серії WTA 125 у Варшаві (Польща).
У матчі 1/8 фіналу 19-річна українка у двох сетах поступилася представниці Швейцарії Сюзан Бандеккі (167 WTA). Поєдинок тривав 1 годину та 14 хвилин і завершився поразкою української спортсменки.
Протягом гри Подрез чотири рази подала навыліт, припустилася двох подвійних помилок, реалізувала 2 з 5 брейк-поїнтів та програла п'ять геймів на власній подачі.
WTA 125. Варшава (Польща). Хард. 1/8 фіналу
Сюзан Бандеккі (Швейцарія) — Вероніка Подрез (Україна) — 6:1, 6:4
Наступним стартом для Подрез стане кваліфікація Відкритого чемпіонату США (US Open), яка розпочнеться 24 серпня.
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