Денис Сєдашов

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (70 WTA) завершила боротьбу на трав'яних змаганнях серії WTA 250 в англійському Істборні.

У матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах програла сьомій сіяній американці Маккартні Кесслер (62 WTA). Поєдинок тривав 1 годину та 40 хвилин і став першою очною зустріччю тенісисток на корті.

WTA 250 Істборн (Велика Британія). Трава. 1/8 фіналу

Маккартні Кесслер (США) — Ангеліна Калініна (Україна) — 6:4, 6:3

Наступним стартом для Калініної стане Wimbledon, де українка спробує оновити особистий рекорд — раніше їй двічі вдавалося дійти до другого раунду (у 2022 та 2023 роках).

Світоліна — про тріумф над самсоновою: «Я рада здобути перемогу та продовжити грати на траві».