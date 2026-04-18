Володимир Кириченко

Тенісистка Вероніка Подрез (№209 WTA) стала другою українкою, яка дійшла до півфіналу на дебютному турнірі WTA.

В 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Руані Подрез обіграла британку Кеті Бултер (№64 WTA).

Раніше подібне вдалося Олександрі Олійниковій – у лютому вона дійшла до півфіналу на дебютному турнірі WTA у Клуж-Напоці.

19-річна Вероніка розпочала змагання з кваліфікації. На старті основної сітки вона перемогла американську тенісистку Слоун Стівенс (№552 WTA), а в другому колі обіграла італійку Елізабетту Коччаретто (№41 WTA).

Нагадаємо, Марта Костюк обіграла Енн Лі та вийшла до півфіналу в Руані.