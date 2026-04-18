Подрез стала другою українкою в історії, яка дійшла до півфіналу на дебютному турнірі WTA
Вероніка в 1/4-й обіграла британку Бултер
38 хвилин тому
Тенісистка Вероніка Подрез (№209 WTA) стала другою українкою, яка дійшла до півфіналу на дебютному турнірі WTA.
В 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Руані Подрез обіграла британку Кеті Бултер (№64 WTA).
Раніше подібне вдалося Олександрі Олійниковій – у лютому вона дійшла до півфіналу на дебютному турнірі WTA у Клуж-Напоці.
19-річна Вероніка розпочала змагання з кваліфікації. На старті основної сітки вона перемогла американську тенісистку Слоун Стівенс (№552 WTA), а в другому колі обіграла італійку Елізабетту Коччаретто (№41 WTA).
Нагадаємо, Марта Костюк обіграла Енн Лі та вийшла до півфіналу в Руані.
