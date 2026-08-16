Сербський тенісист Новак Джокович (5 АТР) висловився про причини поразки від аргентинця Тьяго Агустіна Тіранте (50 ATP) у третьому колі турніру серії Мастерс у Цинциннати. Серб поступився у трьох сетах із рахунком 6:2, 4:6, 4:6.

Після матчу Джокович зізнався, що під час гри мав серйозні проблеми із самопочуттям через високу вологість та спеку. Слова наводить Punto de break.

Чесно кажучи, це був не найприємніший для мене матч. Ось що я відчував. Це не вперше і не востаннє. Так уже сталося.

Проблема не в умовах. Проблема в моєму здоров'ї. Я страждаю від цього вже багато років. Це завдає мені чимало клопоту, особливо коли дуже волого й жарко.

Я знав, що такі умови мені нашкодять, але є й інші фактори: нерви та все, що супроводжує подібні матчі. Усе це тільки погіршує ситуацію, що й відбулося.