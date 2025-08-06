Призові US Open-2025 зросли на 20% — опубліковані суми
Переможець отримає $5 000 000
27 хвилин тому
Фото: Getty Images
Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу-2025 оголосили рекордні призові. Загальний призовий фонд складе $90 мільйонів, що на 20% більше, ніж у 2024 році.
Це найбільші виплати серед усіх турнірів Grand Slam. Переможець US Open-2025 в одиночному розряді отримає $5 мільйонів, тоді як, для порівняння:
чемпіон Australian Open — $2,15 млн,
Roland Garros — $2,9 млн,
Wimbledon — $4,11 млн.
Призові US Open-2025 (одиночний розряд):
Чемпіон – $5 000 000
Фіналіст – $2 500 000
Півфінал – $1 260 000
1/4 фіналу – $660 000
1/8 фіналу – $400 000
3 раунд – $237 000
2 раунд – $154 000
1 раунд – $110 000
Ціціпас: «Теніс прекрасний не витонченістю, а жорстокістю».
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