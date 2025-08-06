Денис Сєдашов

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу-2025 оголосили рекордні призові. Загальний призовий фонд складе $90 мільйонів, що на 20% більше, ніж у 2024 році.

Це найбільші виплати серед усіх турнірів Grand Slam. Переможець US Open-2025 в одиночному розряді отримає $5 мільйонів, тоді як, для порівняння:

чемпіон Australian Open — $2,15 млн ,

Roland Garros — $2,9 млн ,

Wimbledon — $4,11 млн.

Призові US Open-2025 (одиночний розряд):

Чемпіон – $5 000 000

Фіналіст – $2 500 000

Півфінал – $1 260 000

1/4 фіналу – $660 000

1/8 фіналу – $400 000

3 раунд – $237 000

2 раунд – $154 000

1 раунд – $110 000

Ціціпас: «Теніс прекрасний не витонченістю, а жорстокістю».