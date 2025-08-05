Ціціпас: «Теніс прекрасний не витонченістю, а жорстокістю»
Грецький тенісист розповів, що теніс розкриває спортсмена в моменти найбільшої вразливості
близько 1 години тому
Грецький тенісист Стефанос Ціціпас (30 ATP), дворазовий фіналіст турнірів Grand Slam, емоційно висловився про те, що для нього означає теніс. Про це він написав у соціальних мережах.
Теніс прекрасний не витонченістю, а жорстокістю. Він показує тебе в найслабшому стані: ти пітнієш, падаєш, важко дихаєш, ставиш запитання, на які не маєш відповідей. І саме в цьому знаходиш щось справжнє. Те, що змушує знову повертатись на задню лінію.
Циципас і Бадоса більше не разом? Пара відписалась одне від одного в соцмережах.
Поділитись