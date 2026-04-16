Подрез — про успіх у Руані: «Сподіваюся зберегти цей рівень»
Українка прокоментувала свій вихід до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Франції
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Вероніка Подрез (209 WTA) прокоментувала свій успіх на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані. 19-річна українка вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу змагань такого рівня, почергово здолавши іменитих Слоан Стівенс (552 WTA) та Елізабетту Коччаретто (41 WTA). Слова наводить ВТУ.
У флеш-інтерв'ю на корті Подрез зазначила, що намагається не заглядати далеко вперед і фокусується на якості своєї гри в кожному окремому поєдинку.
Я дуже задоволена сьогоднішньою перемогою. Все триває в хорошому ключі, і це чудово. Сподіваюся зберегти цей рівень – намагаюся рухатися матч за матчем і довіряти своїй грі. Поки це працює. Мета – продовжувати грати так само. Постаратися поліпшити деякі моменти, тому що, наприклад, у другому сеті в мене був невеликий спад. Але загалом – продовжувати працювати і дивитися, як усе складатиметься далі.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
