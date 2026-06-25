Ребрендинг у світовому тенісі. ITF змінила офіційну назву на World Tennis
Відповідне рішення затвердили делегати генеральної асамблеї в жовтні минулого року
близько 1 години томуПідписатися в
Міжнародна федерація тенісу (ITF) оголосила про зміну своєї офіційної назви. Відтепер керівний орган світового тенісу матиме назву World Tennis.
Відповідне рішення затвердили делегати генеральної асамблеї організації в жовтні минулого року, після чого розпочався юридичний та візуальний процес ребрендингу.
Зміна назви дасть змогу створити чіткішу та сучаснішу ідентичність, яка буде ближчою для гравців, уболівальників, партнерів і всіх учасників тенісної спільноти в усьому світі. Це також приведе бренд у відповідність із більшістю найбільших міжнародних спортивних федерацій.
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