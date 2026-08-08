Володимир Кириченко

П'ята ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва програла канадці Лейлі Фернандес (WTA, 34) у третьому раунді турніру WTA 1000 у Торонто, Канада.

Матч закінчився із рахунком 1:6, 4:6.

Тенісистки провели на корті 1 годину 21 хвилину. За цей час Андрєєва виконала чотири ейси і припустилася двох подвійних помилок. А також російська тенісистка реалізувала єдиний брейк-пойнт. Фернандес жодного разу не подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала чотири брейк-пойнти з семи.

У 1/16 фіналу «тисячника» у Торонто Фернандес зіграє з Наомі Осакою (Японія).

Нагадаємо, Світоліна «знищила» колишню росіянку в третьому раунді турніру WTA 1000 у Торонто.