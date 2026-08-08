Росіянка Андрєєва сенсаційно програла Фернандес у третьому колі «тисячника» в Торонто
Фіналістка US Open-2021 «знищила» свою суперницю
Лейла Фернандес / Фото - ВТУ
П'ята ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва програла канадці Лейлі Фернандес (WTA, 34) у третьому раунді турніру WTA 1000 у Торонто, Канада.
Матч закінчився із рахунком 1:6, 4:6.
Тенісистки провели на корті 1 годину 21 хвилину. За цей час Андрєєва виконала чотири ейси і припустилася двох подвійних помилок. А також російська тенісистка реалізувала єдиний брейк-пойнт. Фернандес жодного разу не подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала чотири брейк-пойнти з семи.
У 1/16 фіналу «тисячника» у Торонто Фернандес зіграє з Наомі Осакою (Японія).
Нагадаємо, Світоліна «знищила» колишню росіянку в третьому раунді турніру WTA 1000 у Торонто.