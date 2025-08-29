росіянин Хачанов із п'яти матчболів програв 76-й ракетці світу на US Open
Сенсації в Нью-Йорку продовжуються
Срібний призер Олімпіади-2020, російський тенісист Карен Хачанов (АТР, 9) не зміг вийти до третього раунду Відкритого чемпіонату США-2025.
У матчі другого кола Хачанов (9) з рахунком 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10) програв 76 ракетці світу з Польщі Камілю Майхшаку. У вирішальній партії цієї зустрічі Хачанов мав п'ять матчболів.
Матч тривав 4 години та 35 хвилин. За цей час Карен 22 рази подав навиліт, припустився 12 подвійних помилок і реалізував 4 брейк-пойнти з 17 зароблених. В активі Каміля 14 ейсів, п'ять подвійних помилок та чотири реалізовані брейк-пойнти з дев'яти.
Наступним суперником Майхшака в Нью-Йорку стане 435 ракетка світу швейцарський тенісист Леандро Ріді (Q).
Нагадаємо, Руне несподівано програв Штруффу у другому колі US Open.
