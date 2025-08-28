Володимир Кириченко

22-річний данський тенісист Хольгер Руне (АТР, 11) не зміг вийти до третього раунду Відкритого чемпіонату США-2025.

У матчі другого кола турніру Хольгер у п'яти сетах поступився 35-річному німцю Яну-Леннарду Штруффу (АТР, 144) з рахунком 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.

Матч тривав 3 години 28 хвилин. За цей час Руне виконав 13 подач навиліт, припустився п'яти подвійних помилок і реалізував чотири брейк-пойнти з восьми зароблених. На рахунку Штруффа 27 ейсів, шість подвійних помилок і ні три реалізовані брейк-пойнти дев'яти.

У матчі за вихід до 1/8 фіналу Штруфф зустрінеться з 27-річним американцем Френсісом Тіафо (АТР, 17).

Нагадаємо, Карлос Алькарас без проблем вийшов у третє коло US Open, віддавши супернику лише 4 гейми.