Титулована француженка на US Open-2025 зіграла свій останній матч в кар'єрі
Вона не змогла подолати старт мейджора
близько 1 години тому
Каролін Гарсія / Фото - Yahoo
Французька тенісистка Каролін Гарсія (№174 WTA) програла у першому раунді US Open-2025.
31-річна тенісистка поступилася нейтральній тенісистці з російським паспортом Каміллі Рахімовій (№65 WTA) – 4:6, 6:4, 3:6. Це останній матч Каролін в кар’єрі.
За кар'єру Гарсія здобула 11 титулів у одиночному розряді, включаючи Підсумковий турнір та три «тисячники». У парному розряді виграла два турніри Великого шолома – на Roland Garros.
Найкращою позицією у рейтингу WTA за кар’єру для Гарсії було 4-те місце у 2018 році.
Нагадаємо, Гарсія заявила про рішення завершити кар'єру цього сезону.
