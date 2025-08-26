Володимир Кириченко

Французька тенісистка Каролін Гарсія (№174 WTA) програла у першому раунді US Open-2025.

31-річна тенісистка поступилася нейтральній тенісистці з російським паспортом Каміллі Рахімовій (№65 WTA) – 4:6, 6:4, 3:6. Це останній матч Каролін в кар’єрі.

We're not crying, you're crying 🥲 pic.twitter.com/uslPX4kyYp — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

За кар'єру Гарсія здобула 11 титулів у одиночному розряді, включаючи Підсумковий турнір та три «тисячники». У парному розряді виграла два турніри Великого шолома – на Roland Garros.

Найкращою позицією у рейтингу WTA за кар’єру для Гарсії було 4-те місце у 2018 році.

Нагадаємо, Гарсія заявила про рішення завершити кар'єру цього сезону.