Восьма ракетка світу мірра андрєєва на пресконференції прокоментувала свою участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі, запровадженому через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Росіянка заявила, що під час матчів фокусується лише на тенісі та результатах.

Ну, звичайно, я думаю, що жодна людина не хоче війни у світі. Тому все, що я можу сказати: коли я граю в теніс, єдине, про що я думаю, — це як грати, як перемагати, як добре змагатися, як вигравати матчі.

І я насправді не думаю про такі речі під час гри, тому що в мене в голові й так дуже багато думок, на яких я намагаюся зосередитися. Тому, коли я граю, я ніколи не думаю про подібні питання.