Олег Гончар

45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс (WTA 409) не змогла пробитися до другого кола US Open-2025, програвши чешці Кароліні Муховій (WTA 27) у першому раунді з рахунком 3:6, 6:2, 1:6.

Матч тривав 121 хвилину, за які легенда із США виконала чотири ейси, припустилася 10 подвійних помилок і реалізувала три з семи брейк-пойнтів.

Мухова записала на свій рахунок 7 подач навиліт, 2 подвійні помилки та використала 5 із 12 брейк-пойнтів.

У наступному колі Мухова зіграє з переможницею пари Сорана Кірстя (Румунія) – Солана Сьєрра (Аргентина).

Нагадаємо, раніше в першому колі US Open програли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.