Крах Карлоса. Чвертьфінал US Open Алькарас – Шелтон – найпізніший матч в історії турніру
Перша ракетка світу залишився за бортом американського мейджора
Чвертьфінальний матч US Open між іспанцем Карлосом Алькарасом (№3 ATP) та американцем Беном Шелтоном (№9 ATP) став найпізнішим матчем в історії турніру.
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П’ятисетовий матч завершився о 3:34 за Нью-Йоркським часом. Зустріч тривала 4 години 31 хвилину.
Шелтон обіграв Алькараса та уперше з 2023 року вийшов до півфіналу US Open.
До цього найпізнішим матчем був чвертьфінал між Карлосом і Янніком Сіннером у 2022 році – зустріч завершилася перемогою іспанця о 2:52.
Раніше стало відомо, скільки призових заробили Костюк і Світоліна за виступ на US Open-2026.
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