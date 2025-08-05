Володимир Кириченко

Казахська тенісистка Олена Рибакіна (№12 WTA) для прес-служби WTA поділилася емоціями після перемоги у чвертьфіналі на турнірі WTA 1000 в Монреалі над українкою Мартою Костюк (№28 WTA).

Олено, вітаємо з перемогою. Знаю, це має бути трохи з гірким присмаком через обставини, правда?

«Так, я думаю, ніхто не хоче завершувати матч таким чином, і я просто бажаю їй якнайшвидшого одужання. Попереду ще великі турніри, сподіваюся, вона зможе до них підготуватися. А я просто з нетерпінням чекаю на свій наступний матч».

Вона отримала травму, але, здається, всі були впевнені, що сьогодні вас ніхто не зможе зупинити. Ви були повністю зосереджені. Так?

«Так, я намагалася показати свій максимум. Трохи боролася із першою подачею. В останні кілька днів було досить вітряно, тож я трохи втратила ритм, але сподіваюся, що зможу покращити це до наступного матчу. Загалом почувалася досить добре на корті. Дякую всім, хто прийшов і підтримував нас».

Нагадаємо, що Марта знялася з матчу за рахунку 1:6, 1:2. Костюк мала проблеми із зап’ястям правої руки та брала медичний тайм-аут.