Сачко не зміг подолати перше коло турніру в Чехії
Українець у трьох сетах програв супернику з Іспанії
близько 1 години тому
Український тенісист Віталій Сачко (191 ATP) завершив виступи на челенджері в Остраві (Чехія). У матчі першого кола українець поступився у трьох сетах іспанцеві Ніколасу Санчесу Іскердо (293 ATP).
Зустріч тривала 3 години 19 хвилин. За гру Віталій виконав 2 ейси, припустився 7 подвійних помилок та реалізував 2 з 5 брейк-пойнтів, програвши чотири гейми на власній подачі.
ATP челенджер Острава (Чехія). Ґрунт. 1/8 фіналу
Ніколас Санчес Іскердо (Іспанія) – Віталій Сачко (Україна) – 6:7 (7:9), 7:5, 6:4
Сачко у трьох сетах переміг француза на старті турніру в Чехії.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
