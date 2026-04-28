Сачко у трьох сетах переміг француза на старті турніру в Чехії
Українець здобув звитягу над Лукой Павловичем
близько 1 години тому
Український тенісист Віталій Сачко (ATP 191) успішно подолав стартовий бар'єр на ґрунтовому челенджері в чеській Остраві. У матчі першого кола українець у трьох сетах переграв француза Луку Павловича (ATP 220).
Поєдинок тривав 2 години та 17 хвилин. За час проведений на корті Сачко виконав два ейси, припустившись п’яти подвійних помилок, реалізував 4 з 13 брейк-поїнтів і програв чотири гейми на своїй подачі.
ATP челенджер. Острава. 1/16 фіналу
Лука Павлович (Франція) — Віталій Сачко (Україна) — 4:6, 6:2, 4:6
Наступним суперником Віталія стане іспанець Ніколас Санчес Іскердо (ATP 293).
