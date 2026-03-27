Володимир Кириченко

Дворазова чемпіонка турнірів Великого шолома, четверта ракетка світу американська тенісистка Корі Гауфф вийшла у фінал турніру категорії WTA 1000 у Маямі (США).

У півфінальному матчі Гауфф з рахунком 6:1, 6:1 обіграла 14-ту ракетку світу представницю Чехії Кароліну Мухову.

Зустріч Гауфф із Муховою тривала 1 годину та 30 хвилин. За цей час Корі один раз подала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-пойнтів із 11 зароблених. На рахунку Кароліни жодного ейсу, одна подвійна помилка та один реалізований брейк-пойнт із восьми.

За титул у Маямі Гауфф воює з першою ракеткою світу Арина Соболенко.

Нагадаємо, українка Ангеліна Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Дубровнику.