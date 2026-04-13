Сачко поступився у першому колі турніру в Мюнхені
Українець програв канадцю у двох сетах
близько 2 годин тому
Український тенісист Віталій Сачко завершив участь у ґрунтовому турнірі категорії АТР 500, що проходить у німецькому Мюнхені. У стартовому матчі основної сітки перша ракетка України програв представнику Канади Габріелю Діалло.
Поєдинок тривав 1 годину та 10 хвилин і завершився перемогою Діалло у двох сетах.
ATP 1000 Мюнхен (Німеччина). Ґрунт. 1/16 фіналу
Габріель Діалло – Віталій Сачко – 6:1, 6:2
За участь у турнірі Сачко отримав 25 рейтингових очок та 19,975 євро призових.
