Сачко вирвав перемогу на старті відбору Roland Garros-2026
Українець вимушений був на корт викликати фізіотерапевта
близько 2 годин тому
Український тенісист Віталій Сачко (207 АТР) з перемоги розпочав свій шлях у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.
У першому раунді відбіркового турніру українець у трисетовому протистоянні здолав представника Великої Британії Джека Піннінгтона-Джонса (132 АТР).
У вирішальній партії за рахунку 3:2 на свою користь Сачко був змушений викликати на корт фізіотерапевта. Віталій догравав зустріч із проблемами в області попереку та лівого стегна, проте зміг дотиснути суперника.
Roland Garros-2026. Кваліфікація
Віталій Сачко (Україна) – Джек Піннінгтон-Джонс (Велика Британія) – 3:6, 7:6 (7:5), 7:5
У наступному колі кваліфікації Сачко зіграє проти перуанця Гонсало Буено.
