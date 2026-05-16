Денис Сєдашов

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (57 WTA) завершила боротьбу на ґрунтовому турнірі серії WTA 125 у Парижі (Франція).

У півфіналі українка у трисетовому поєдинку програла лідерці посіву та 19-й ракетці світу Медісон Кіз із США.

Матч тривав 2 години 14 хвилин. Стародубцева впевнено забрала перший сет, а у вирішальній партії вела з рахунком 3:0, проте після цього програла шість геймів поспіль.

WTA 125 Париж (Франція). Ґрунт. 1/2 фіналу

Медісон Кіз (США) — Юлія Стародубцева (Україна) — 1:6, 6:2, 6:3

Зазначимо, що для Стародубцевої це був дебютний півфінал на турнірах рівню WTA 125 у кар'єрі — раніше її найкращим досягненням була стадія 1/4 фіналу.

Наступного тижня українська тенісистка виступить на турнірі категорії WTA 250 у марокканському Рабаті.

