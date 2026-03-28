Сачко завершив виступи на ґрунтовому турнірі в Неаполі
Українець програв у двох сетах
18 хвилин тому
Перша ракетка України Віталій Сачко (186 АТР) завершив виступи на ґрунтовому челенджері в Неаполі. У півфінальному поєдинку українець поступився сербу Хамаду Меджедовичу (115 АТР) у двох сетах.
Матч тривав 1,5 години. Сачко реалізував два брейки, але шість разів програв власну подачу. Обидва тенісисти виконали по три ейси та припустилися однієї подвійної помилки.
ATP челенджер. Італія (Неаполь). Ґрунт, 1/2 фіналу
Хамад Меджедович – Віталій Сачко – 7:5, 6:1
Для українця це був одинадцятий півфінал на турнірах серії ATP Challenger у кар'єрі.
Калініна вийшла у фінал турніру у Дубровнику.
