Денис Сєдашов

Перша ракетка України Віталій Сачко (186 АТР) завершив виступи на ґрунтовому челенджері в Неаполі. У півфінальному поєдинку українець поступився сербу Хамаду Меджедовичу (115 АТР) у двох сетах.

Матч тривав 1,5 години. Сачко реалізував два брейки, але шість разів програв власну подачу. Обидва тенісисти виконали по три ейси та припустилися однієї подвійної помилки.

ATP челенджер. Італія (Неаполь). Ґрунт, 1/2 фіналу

Хамад Меджедович – Віталій Сачко – 7:5, 6:1

🇺🇦Віталій Сачко (№186 АТР) не зміг вийти до фіналу "челенджера" в Неаполі, поступившись п'ятому сіяному 🇷🇸Хамаду Меджедовичу (№115 ATP) - 5:7, 1:6.



Для українського тенісиста це був одинадцятий півфінал на змаганнях рівня ATP Challenger і перший з червня минулого року. — Теніс України 🇺🇦 Новини від BTU (@UkrainianTennis) March 28, 2026

Для українця це був одинадцятий півфінал на турнірах серії ATP Challenger у кар'єрі.

Калініна вийшла у фінал турніру у Дубровнику.