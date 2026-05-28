Світоліна — про мотивацію на Roland Garros: «Війна в Україні дала інший погляд на життя»
Українка розповіла про те, що мотивує її перемагати на турнірі
11 хвилин тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (7 WTA) поділилася емоціями після впевненої перемоги над американкою Кейтлін Кеведо (126 WTA) у другому раунді Відкритого чемпіонату Франції. Слова наводить ВТУ.
Я вважаю, що матч був хорошим з мого боку. Хоча Кетлін і спробувала відігратися, а в другому сеті грала набагато краще, ніж у першому, як мені здалося. Але так, це був хороший виступ з мого боку. Дуже рада тому, як я змогла впоратися з цим другим сетом завдяки хорошій грі, адже вона справді кинула мені виклик у другій партії.
Українська тенісистка відверто розповіла про те, що її надихає:
Дякую, так багато компліментів! Але я просто намагаюся вдосконалюватися на кожному тренуванні, у кожному матчі, на кожному турнірі, де граю. Думаю, я черпаю мотивацію з абсолютно різних речей і від різних людей також. Звісно, і від людей в Україні — війна в Україні справді дала мені зовсім інший погляд на життя. А також моя родина, моя донька.
