Серена Вільямс — про повернення в одиночний розряд: «Тут багато складових»
Американка не виключає фінального виступу в одиночному розряді у майбутньому
близько 1 години томуПідписатися в
Легендарна 44-річна американська тенісистка, колишня перша ракетка світу та 23-разова переможниця турнірів Великого шлему Серена Вільямс розповіла, що розглядає варіант із поверненням на корт в одиночному розряді, проте не найближчим часом. Слова наводить Punto de Break.
За словами спортсменки, головною мотивацією для неї є бажання показати свою гру дітям, але наразі вона не хоче створювати для себе зайвого психологічного тиску та тверезо оцінює власну фізичну форму.
Весь цей процес… у цей момент я не тисну на себе. Тиску в мене вже було з надлишком, тож зараз для мене це дійсно більше… не знаю, тут багато складових. Мова про те, щоб мої діти могли бачити, як я граю. Олімпія вже трохи підросла, Адірі поки що зовсім мало років, але все одно це особливі моменти. Завжди хочеться показати найкраще, бути на найвищому рівні. Можливо, отримати шанс зробити це востаннє. Це звучить чудово і хвилююче. Що стосується одиночного розряду, не можу ні сказати „так“, ні сказати „ні“. Зараз — ні. Відчуваю, що, ймовірно, мені потрібно трохи більше потренуватися, якщо захочу грати в одиночному розряді, подивимося, чи зможу я цього досягти. Це не мій шлях зараз.
Світоліна оцінила камбек Серени Вільямс у WTA-тур: «Це інший рівень GOAT».
Поділитись