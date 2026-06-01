Серена Вільямс заявилася на турнір WTA 500 у Великій Британії
Спортсменка планує взяти участь у парній сітці турніру
близько 1 години тому
23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam Серена Вільямс візьме участь у трав'яному турнірі Queen’s Club – WTA 500 в Лондоні. Американка заявлена у парний розряд змагань, які пройдуть з 8 по 14 червня.
Журналіст Джон Вертхайм в ефірі подкасту Served з Енді Роддіком повідомив, що напарницею 44-річної Вільямс стане 19-річна Вікторія Мбоко.
Нагадаємо, Серена Вільямс завершила професійну кар’єру у 2022 році. На її рахунку 23 титули на мейджорах в одиночному розряді та 4 олімпійські золоті медалі.
