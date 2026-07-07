Сформовано першу пару півфіналісток Wimbledon-2026
Чеська тенісистка Кароліна Мухова перемогла японку Наомі Осаку у чвертьфіналі турніру
близько 1 години томуПідписатися в
На Wimbledon визначилася перша півфінальна пара в жіночому одиночному розряді. Путівку до фіналу між собою розіграють американка Корі Гауфф (7 WTA) та представниця Чехії Кароліна Мухова (9 WTA).
У чвертьфінальному поєдинку Мухова у двох сетах завдала поразки експершій ракетці світу Наомі Осаці з Японії. Зустріч завершилася з рахунком 7:6 (4), 6:4 на користь чеської тенісистки.
Завтра, 8 липня, на турнірі пройдуть ще два жіночі чвертьфінали. В одному з них за вихід до наступного раунду змагатиметься українка Марта Костюк (13 WTA).
Костюк знялася з парного розряду на Wimbledon-2026.