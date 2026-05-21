Перша ракетка України Еліна Світоліна (7 WTA) звернулася до українців у День вишиванки. Титулована тенісистка опублікувала патріотичний допис у своїх соціальних мережах, наголосивши на важливості збереження національних традицій та культури незалежно від місця перебування.

Де б я не була, у якій частині світу не знаходилася, саме сьогодні бачу своїх – українців, друзів, і всіх, хто разом із нами шанує нашу культуру, історію та силу.

День вишиванки – один із тих важливих днів, коли особливо відчуваєш зв’язок із Україною.