Володимир Кириченко

У ніч з 7 на 8 серпня відбувся фінальний матч турніру серії Masters у Торонто, Канада.

У грі за титул нейтральний тенісист з російським паспортом Карен Хачанов (АТР, 16) зустрівся з сьомим номером рейтингу представником США Беном Шелтоном.

Матч завершився перемогою Шелтона у трьох сетах – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Зустріч тривала 2 години 48 хвилин. За цей час Хачанов зробив три ейси, припустився двох подвійних помилок і реалізував один з шести брейк-пойнтів. На рахунку Шелтона 16 подач навиліт, шість подвійних помилок і два реалізовані брейк-пойнти з шести зароблених.

Таким чином Бен став чемпіоном Masters в Торонто. Американець завоював завоював перший титул у сезоні та третій у кар'єрі.

Нагадаємо, 18-річна канадійка Вікторія Мбоко виграла «тисячник» у Монреалі.