Володимир Кириченко

Шестиразова чемпіонка турнірів Великого шолома полька Іга Швьонтек стала першою тенісисткою, яка виграла 63 стартові матчі поспіль на турнірах WTA (включаючи United Сub та Підсумковий чемпіонат WTA) після Моніки Селеш (64 перемоги в період з 1990 по 1996 рік).

У середу, 30 липня, Швьонтек обіграла китаянку Ханьюй Го (6:3, 6:1) у другому раунді хардового «тисячника» у Монреалі (Канада). Через високий посів вона пропускала перший раунд турніру.

У 1/16 фіналу «тисячника» у Монреалі Іга зіграє з представницею Німеччини Євою Лис, яка обіграла у другому колі росіянку Анастасію Павлюченкову.

Нагадаємо, Ястремська здолала 11-ту ракетку світу та вийшла до 1/8 фіналу турніру в Монреалі.