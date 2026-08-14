Володимир Кириченко

Восьма ракетка світу полька Іга Швьонтек стала переможницею турніру WTA 1000 у Торонто.

У вирішальному матчі Іга із рахунком 6:2, 6:3 обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну (WTA, 2).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. За цей час Швьонтек жодного разу не подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала чотири брейк-пойнти з п'яти. Рибакіна зробила один ейс, припустилася чотирьох подвійних помилок і не реалізувала жодного брейк-пойнта з двох спроб.

Минулого року турнір проходив у Монреалі, його переможницею стала канадська тенісистка Вікторія Мбоко, яка у фіналі обіграла представницю Японії Наомі Осаку.

Іга здобула свій перший титул у сезоні-2026. Загалом для Швьонтек це 26-та перемога у фіналах і 12-та саме на турнірах серії WTA 1000.

Раніше стали відомі призові Світоліної та інших українок за турнір у Торонто.