Володимир Кириченко

Шестиразова чемпіонка турнірів Великого шолома, друга ракетка світу польська тенісистка Іга Швьонтек стала першим гравцем з 2009 року, хто три сезони поспіль набрав понад 25 перемог на турнірах WTA-1000. Про це повідомляє OptaAce.

На «тисячнику» у Пекіні (Китай) Іга у матчі другого кола обіграла представницю Китаю Юань Юе з рахунком 6:0, 6:3.

У третьому колі турніру полька зіграє з 83 ракеткою світу Камілою Осоріо з Колумбії.

Турнір у Пекіні відбувається з 24 вересня по 5 жовтня. Чинною чемпіонкою «тисячника» є дворазова переможниця мейджорів, третя ракетка світу американська тенісистка Корі Гауфф.

Нагадаємо, українка Даяна Ястремська не змогла вийти в третє коло «тисячника» у Пекіні.