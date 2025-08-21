Володимир Кириченко

Італійський дует Сара Еррані та Андреа Вавассорі стали переможцями Відкритого чемпіонату США 2025 року.

У матчі за титул вони обіграли польсько-норвезьку пару Іга Швьонтек (Польща)/Каспер Рууд (Норвегія) з рахунком 6:3, 5:7, 1:0 (10:6).

Матч тривав 1 годину 31 хвилину. За цей час Еррані і Вавассорі чотири рази подали навиліт, припустилися двох подвійних помилок і реалізували три з п'яти брейк-пойнтів. На рахунку їхніх суперників два ейси, чотири подвійні помилки і три реалізовані брейк-пойнти з трьох.

Матчі основного турніру US Open-2025 відбудуться з 24 серпня до 7 вересня. Чинним чемпіоном у чоловічому одиночному розряді є італієць Яннік Сіннер, у жіночому – Аріна Соболенко.

Нагадаємо, українець Віталій Сачко програв у першому колі кваліфікації US Open.