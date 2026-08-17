Сіннер може пропустити US Open-2026 через травму коліна
Італієць ухвалить рішення щодо виступу на Відкритому чемпіонаті США-2026 після фінального медичного обстеження
Перша ракетка світу Яннік Сіннер виступить на Відкритому чемпіонаті США лише у разі повного відновлення після ушкодження. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
17 серпня італійський тенісист прибув до Турина для проходження чергового етапу реабілітації через травму правого коліна. Остаточне рішення щодо участі спортсмена в турнірі буде ухвалено за результатами фінального медичного обстеження.
Сіннер не брав участі в офіційних матчах після перемоги на Wimbledon-2026.
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