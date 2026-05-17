Денис Сєдашов

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер здобув титул на турнірі у Римі (Італія). У фінальному поєдинку чотириразовий переможець турнірів Grand Slam переграв норвежця Каспера Рууда (ATP 25).

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. За цей час Сіннер виконав дві подачі навиліт, не припустився жодної подвійної помилки та реалізував три з п'яти брейк-пойнтів. Рууд відзначився трьома ейсами, зробив дві подвійні помилки і реалізував один брейк-пойнт із двох спроб.

WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. Фінал

Яннік Сіннер (Італія) — Каспер Рууд (Норвегія) — 6:4, 6:4

Ця перемога дозволила Сіннеру встановить унікальне історичне досягнення — він виграв свій 33-й матч поспіль на турнірах цієї категорії та став першим тенісистом в історії, який виграв шість Masters (АТР 1000) поспіль.

Світоліна здолала Гауфф у фіналі WTA 1000 у Римі, вигравши 20-й трофей у кар'єрі.