У Турині визначилися фіналісти Підсумкового турніру ATP-2025
Вирішальний матч відбудеться 16 листопада
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
На Підсумковому турнірі ATP-2025 у Турині завершилися півфінальні поєдинки, які визначили двох фіналістів престижних змагань.
У першому півфіналі італієць Яннік Сіннер переміг австралійця Алекса де Мінора — 7:5, 6:1. У другому матчі перша ракетка світу Карлос Алькарас з Іспанії обіграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма — 6:2, 6:4.
У фіналі турніру зійдуться — Карлос Алькарас та чинний чемпіон Підсумкового турніру Яннік Сіннер.
Вирішальний матч відбудеться 16 листопада.
Сіннер — про Алькараса й Оже-Альясіма: «Готовий грати з будь-ким».