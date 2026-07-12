Сіннер переміг Звєрєва та став переможцем Wimbledon-2026
Італієць здолав німця у чотирьох сетах
9 хвилин томуПідписатися в
Перша ракетка світу Яннік Сіннер став переможцем Wimbledon-2026 у чоловічому одиночному розряді. У фінальному поєдинку італійський тенісист обіграв третього номера світового рейтингу, представника Німеччини Александра Звєрєва.
Вирішальний матч тривав 3 години 46 хвилин і завершився у чотирьох сетах із рахунком — 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
За час зустрічі Сіннер виконав 15 ейсів, припустився двох подвійних помилок і реалізував два з п'яти брейк-пойнтів. Звєрєв подав навиліт 17 разів, зробив дві подвійні помилки та не зміг реалізувати свій єдиний брейк-пойнт.
Завдяки цьому успіху італієць захистив титул чемпіона Wimbledon.