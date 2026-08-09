Денис Сєдашов

Перша ракетка світу Яннік Сіннер не зіграє на турнірі серії ATP Masters 1000 у Цинциннаті (США) через ушкодження правого коліна. Про це повідомила пресслужба змагань.

Яннік Сіннер знявся з турніру в Цинциннаті через травму правого коліна. Бажаємо нашому чемпіону 2024 року якнайшвидшого одужання та з нетерпінням чекаємо на зустріч наступного року!

Сіннер не виходив на корт у офіційних поєдинках після своєї перемоги на Wimbledon-2026.

Турнір ATP Masters 1000 у Цинциннаті відбудеться з 13 по 30 серпня.

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