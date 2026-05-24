Денис Сєдашов

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (54 WTA) успішно подолала перше коло Відкритого чемпіонату Франції.

У стартовому поєдинку на турнірі українка у двох сетах розгромно переграла «нейтральну» представницю рф анну блінкову (99 WTA). Матч тривав 1 годину 33 хвилини.

На рахунку Стародубцевої один ейс, одна подвійна помилка та 6 реалізованих брейк-пойнтів із 10 зароблених. У свою чергу Блінкова один раз подала навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала два брейк-пойнти з восьми зароблених.

Roland Garros-2026. 1/64 фіналу

анна блінкова — Юлія Стародубцева (Україна) — 3:6, 1:6

У другому раунді турніру Стародубцева зіграє проти переможниці протистояння між Веронікою Ер'явец (Словенія, 85 WTA) та другою ракеткою світу Єленою Рибакіною (Казахстан, 2 WTA).

