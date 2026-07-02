Снігур пробилася до третього кола Wimbledon-2026
Українка здоубла перемогу у двох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (77 WTA) вийшла до 1/16 фіналу Wimbledon. У матчі другого раунду українка у двох сетах завдала поразки представниці Франції Леолії Жанжан (132 WTA).
Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 6:3 на користь Снігур.
Протягом поєдинку українська спортсменка реалізувала п'ять із семи брейк-пойнтів та програла два гейми на власній подачі.
У третьому колі трав'яного мейджора Дар'я Снігур зустрінеться з американкою Ешлін Крюгер (102 WTA).
Підсумковий турнір WTA-2026 перенесено із Саудівської Аравії до США.
Поділитись