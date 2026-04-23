Стародубцева поступилася Жаклін Крістіан у другому колі турніра у Мадриді
Українка програла у трьох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 53) завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Мадриді (Іспанія). У другому раунді українка у трьох сетах програла румунці Жаклін Крістіан (WTA 33).
Матч тривав 3 години 7 хвилин. Стародубцева виграла першу партію та вела 4:2 у другому сеті, проте не реалізувала три матчболи перед тай-брейком. У вирішальному сеті сильнішою виявилася представниця Румунії.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/32 фіналу
Юлія Стародубцева (Україна) [LL] — Жаклін Крістіан (Румунія) — 6:3, 6:7 (5:7), 4:6
