Стародубцева програла павлюченковій у фіналі кваліфікації турніру у Мадриді
Українка програла у трьох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 53) не змогла пробитися до основної сітки престижного ґрунтового турніру в Іспанії. У вирішальному матчі відбору українка у напруженій боротьбі програла нейтральній тенісистці анастасії павлюченковій (WTA 116).
Поєдинок тривав 2 години 17 хвилин. Стародубцева зуміла розгромити суперницю у другому сеті з рахунком 6:0, проте поступилася у вирішальній партії.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. Кваліфікація. Фінал
Юлія Стародубцева (Україна) — анастасія павлюченкова — 4:6, 6:0, 4:6
Таким чином, Юлії не вдалося вдруге у кар'єрі вийти до основної стадії мадридського «тисячника».
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
