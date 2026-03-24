Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (110 WTA) успішно стартувала на хардовому турнірі категорії ITF W75 у словенському місті Мурська Собота. Українка, яка отримала найвищий номер посіву на цих змаганнях, подолала бар'єр першого раунду на відмові суперниці.

У стартовому поєдинку Снігур зустрілася з представницею Великої Британії Хезер Вотсон (261 WTA). Дар'я впевнено розпочала матч, вигравши чотири гейми поспіль. За рахунку 4:0 на користь українки британська тенісистка прийняла рішення припинити боротьбу через травму.

ITF W75 Мурська Собота. Хард у приміщенні. 1/16 фіналу

Дар'я Снігур – Хезер Вотсон – 4:0, RET.

У наступному колі Дар'я зіграє проти представниці Португалії Францішки Жорже (190 WTA).

