Снігур вийшла в 1/8 фіналу турніру у Словенії на відмові суперниці
Українка зустрічалася Хезер Вотсон
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (110 WTA) успішно стартувала на хардовому турнірі категорії ITF W75 у словенському місті Мурська Собота. Українка, яка отримала найвищий номер посіву на цих змаганнях, подолала бар'єр першого раунду на відмові суперниці.
У стартовому поєдинку Снігур зустрілася з представницею Великої Британії Хезер Вотсон (261 WTA). Дар'я впевнено розпочала матч, вигравши чотири гейми поспіль. За рахунку 4:0 на користь українки британська тенісистка прийняла рішення припинити боротьбу через травму.
ITF W75 Мурська Собота. Хард у приміщенні. 1/16 фіналу
Дар'я Снігур – Хезер Вотсон – 4:0, RET.
У наступному колі Дар'я зіграє проти представниці Португалії Францішки Жорже (190 WTA).
